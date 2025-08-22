Их раздали к новому учебному году малоимущим семьям и с детьми-инвалидами, семьям участников СВО и беженцам из Палестины

МАГАС, 22 августа. /ТАСС/. Мэрия самого крупного в Ингушетии города Назрани раздала более 1,3 тыс. наборов с ранцами и канцелярией малоимущим семьям, с детьми-инвалидами, семьям участников специальной военной операции (СВО) и беженцам из Палестины к новому учебному году. Об этом ТАСС рассказал мэр Назрани Руслан Оздоев.

"Мэрия Назрани при поддержке депутатов Госдумы от региона организовала раздачу более 1,3 тыс. портфелей с необходимой для школьников канцелярией. Ранцами обеспечили всех детей-сирот, детей-инвалидов, всех детей из неблагополучных семей, детей участников и погибших в СВО и большое количество детей из малоимущих и многодетных семей", - сказал Оздоев.

По его словам, также в городе проживают семьи беженцев из Палестины, в которых 20 школьников, им тоже переданы наборы.

"Эта акция - важный шаг в направлении обеспечения равных возможностей для всех школьников, особенно для детей из малоимущих и многодетных семей. Она снимает существенную финансовую нагрузку с родителей, позволяя им сконцентрироваться на развитии своих детей. Семьям в трудной жизненной ситуации, а особенно детям, необходимо чувствовать заботу, и мы намерены всеми возможностями им ее обеспечивать", - сказал ТАСС помощник мэра Адам Буражев.