Он появится в столице республики - Сыктывкаре

СЫКТЫВКАР, 22 августа. /ТАСС/. Новый перинатальный центр будет построен в столице Республики Коми Сыктывкаре. Об этом сообщили в Минздраве РФ по итогу рабочей поездки в регион главы министерства Михаила Мурашко.

"Президентом России Владимиром Путиным дано поручение по строительству нового перинатального центра в городе Сыктывкаре. Совместно с регионом мы приняли решение, что сейчас нужно за короткий срок сделать уже финальную часть проекта, пройти экспертизу и со следующего года начать строительство", - цитируют Мурашко в сообщении.

Министр в ходе поездки по Коми совместно с врио главы региона Ростиславом Гольдштейном ознакомился с ходом строительства Республиканской детской клинической больницы. В медучреждении будут размещены отделения онкогематологии и психоневрологии, а также первое в регионе паллиативное отделение для маленьких пациентов.

Как добавили в пресс-службе правительства Коми, Мурашко принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 104-й годовщины Дня образования республики.