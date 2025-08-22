Путин обсудил с Фальковым поступление в вузы

Президент России отметил, что число поступающих на инженерные специальности заметно выросло в последнее время

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым вопросы поступления в вузы.

"Только что встречался с министром науки и образования [Фальковым], тоже рассказывали коллеги о том, что количество людей, поступающих на инженерные специальности, на педагогические, заметно выросло в последнее время. Это тоже доказательство того, что результат нашей работы все-таки приобретает такие осязаемые параметры", - рассказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

"Но, конечно, этого недостаточно. Будем и дальше работать", - добавил глава государства.

Он также отметил, что в этом году при сдаче ЕГЭ уже значительное количество школьников выбрали именно физику, математику, химию, биологию, как основной предмет.

"И вообще, интерес к инженерным профессиям повышается", - констатировал Путин.