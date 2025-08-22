Звания присвоили директору филиала акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" Виктору Игнатову и токарю акционерного общества "Чепецкий механический завод" Андрею Караваеву

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сразу двум работникам госкорпорации "Росатом" присвоено звание Героя Труда России. Об этом говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, размещенном на портале правовых актов.

"За особые трудовые заслуги в атомной отрасли присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Игнатову Виктору Игоревичу - заместителю генерального директора - директору филиала акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" "Калининская атомная станция, Тверская область; Караваеву Андрею Алексеевичу - токарю акционерного общества "Чепецкий механический завод", Удмуртская Республика", - говорится в документе.