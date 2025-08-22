Путин: наградил членов Русского географического общества орденами и медалями

В частности, награду получил первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами российских географов - членов Русского географического общества (РГО). Указ опубликован.

"За вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности Русского географического общества наградить орденом Александра Невского Касимова Николая Сергеевича - заведующего кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова", - говорится в документе.

Этим же указом первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров и заведующая научным архивом РГО Мария Матвеева награждены орденом Почета.

Первый заместитель исполнительного директор РГО Сергей Корлыханов, директор финансового департамента исполнительной дирекции РГО Сергей Блощук, директор правового департамента исполнительной дирекции РГО Анастасия Сучкова и члены руководства РГО Петр Гладышев, Александр Глухов и Анастасия Кадргулова награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Директор департамента информационного и медиаобеспечения исполнительной дирекции РГО Екатерина Подковырина награждена медалью "За труды в культуре и искусстве".

Этим же президентским указом декану географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергею Добролюбову, директору государственного природного биосферного заповедника "Хакасский" Виктору Непомнящему и президенту Музея мирового океана в Калининградской области Светлане Сивковой присвоено почетное звание "заслуженный географ РФ".