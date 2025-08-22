Практика пространств "Сопки" в Заполярье будет растиражирована на другие регионы

Проекты модульных молодежных пространств востребованы в отдаленных населенных пунктах Крайнего Севера

МУРМАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Практика легковозводимых пространств "Сопки", которую разработали и успешно применяют в Мурманской области, востребована в отдаленных населенных пунктах Крайнего Севера и будет растиражирована на другие регионы. Об этом сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в ходе рабочей поездки в регион.

"В Мурманской области реализуется передовая практика с пространствами "Сопки": легковозводимые - в разных населенных пунктах. Мы видим востребованность таких практик в отдаленных регионах. И поэтому с этого года на конкурс подавали проекты модульных молодежных пространств на территориях Крайнего Севера и в населенных пунктах, где живет менее 15 тысяч человек. Такие пространства будут открыты уже в следующем году", - приводит Министерство информационной политики Мурманской области цитату Гурова.

Гуров провел рабочую встречу с губернатором Андреем Чибисом, на которой обсудили реализацию различных программ и проектов для молодых северян. Глава региона подчеркнул, что каждый четвертый житель Мурманской области - представитель молодого поколения.

"Наша главная цель - чтобы молодые люди выбирали оставаться жить и работать здесь, развивая и прославляя Русскую Арктику. Для этого в рамках президентского нацпроекта "Молодежь и дети" и нашего плана развития региона "На Севере - жить!" мы реализуем комплексный план по мерам поддержки: от материального стимулирования до создания различной инфраструктуры. Скоро начнет работу молодежное правительство Мурманской области, которое также призвано вовлечь молодых в социальную и экономическую жизнь", - цитирует региональный Мининформ губернатора.

Чибис также отметил, что максимум внимания в регионе уделяют патриотическому воспитанию, добровольчеству, подготовке и привлечению востребованных кадров. Ведется профориентационная работа вместе с компаниями-партнерами, начиная со школы. Кадровый проект "Курс на Север" привлек в регион более 500 человек востребованных профессий.