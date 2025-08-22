В Тырныаузе продолжают работы по расчистке остатков селевых наносов, руслорегулировке и восстановлению инженерных систем

НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/. Пролеты моста восстановили на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус", после схода селя в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии. Работу проводит специализированная бригада, сообщил в Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"Близится к завершению ремонт основного моста через реку Герхожан-суу в Тырныаузе. Сложные с технической точки зрения работы проводятся специализированной бригадой дорожников-строителей и будут завершены в ближайшие дни. В настоящее время в нормативное положение возвращены пролеты моста, устранена их просадка, проводится укрепление конструкций. Также будет установлено новое ограждение и освещение", - написал он.

Коков отметил, что в городе продолжается работа по расчистке остатков селевых наносов, руслорегулировке, восстановлению инженерных систем.

Мост через реку Герхожан-Суу является частью федеральной трассы Прохладный - Баксан - Эльбрус, ведущей к курорту "Эльбрус". Объект значительно пострадал во время схода селевых потоков. Автомобильное движение временно осуществляется по недавно восстановленной объездной дороге через реку Баксан.

В Тырныаузе 31 июля сошел селевой поток, стихия нарушила газо-, водо- и энергообеспечение, автомобильное движение. С 21 июля в муниципалитете действует режим ЧС.