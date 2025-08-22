Глава государства отметил, что Россия справится со всеми вызовами, с которыми сталкивается

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Россияне должны жить в интеллектуальной среде науки и образования и настраивать себя на то, что учиться нужно всегда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли, отвечая на вопрос о том, на какие вызовы нужно обратить внимание молодежи.

"Нам нужно настроить все общество на то, что <...> мы все должны жить в интеллектуальной среде науки и образования. И [я] ничего нового не скажу. Каждый, кто в этой среде чувствует себя комфортно, должен настроить себя на то, что учиться нужно всегда, постоянно, каждый день", - подчеркнул Путин.

Глава государства указал, что все вызовы, включая искусственный интеллект, генетику, постоянное ежедневное развитие технологий, в том числе в оборонной сфере, с которыми РФ сталкивается, с которыми живет и будет жить, "нужно это понять, осознать".

"И очень важно тоже осознать, что мы можем преодолеть все эти вызовы. И мы это сделаем", - резюмировал президент.