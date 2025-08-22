Губернатор региона отметил, что областные власти ведут работу над тем, чтобы город стал мировым лидером ядерного образования

КАЛУГА, 22 августа. /ТАСС/. Инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру обновят в Обнинске Калужской области, где создается Международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий "Обнинск тех". Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале по итогам презентации проекта президенту РФ Владимиру Путину в Сарове Нижегородской области.

"Доложил президенту, как реализуем проект Международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий "Обнинск тех". <...> Начали с повышения привлекательности города в целом. В мастер-план развития Обнинска заложено обновление инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры", - написал он.

По словам губернатора, до конца года в Обнинске будет обновлена спортивная инфраструктура, сейчас прорабатывается вопрос капитального ремонта общежитий для студентов. "Ищем возможности для ремонта учебных корпусов и лабораторий. Привлекаем и частные инвестиции. В том числе для строительства жилья для преподавателей", - отметил Шапша.

Губернатор передал главе государства благодарность от жителей Обнинска за продление статуса наукограда. Шапша отметил, что областные власти ведут работу над тем, чтобы город стал мировым лидером ядерного образования, особое внимание в разговоре с президентом глава региона обратил на ядерную медицину. "Проект "Обнинск тех" внесет серьезный вклад в достижение научного и технологического лидерства нашей страны. А также позволит сформировать на основе отечественных образовательных традиций технологическую элиту стран-партнеров", - заключил Шапша.

О проекте "Обнинск тех"

Международный научно-образовательный центр атомных и смежных технологий "Обнинск тех" создается на родине первой в мире АЭС - в Обнинске. Предполагается, что он заработает к 2030 году. Центр будет готовить специалистов по таким направлениям, как замыкание ядерного топливного цикла, четвертое поколение атомной энергетики и ядерная медицина. Научная программа будет формироваться с участием стран-партнеров.

Базой центра станет Техническая академия Росатома и обнинский филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что создание и развитие "Обнинск теха" позволит России к 2030 году занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования.