АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. X Каспийский медиафорум в Астрахани объединил свыше 700 человек очно и еще порядка 3 тыс. в онлайн-формате, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам мероприятия. Повестка форума стала масштабной - участники обсуждали проблематику транспорта, экологии и культурного обмена.

"Программа медиафорума с каждым годом становится все насыщеннее, а повестка - обширнее. Участники, а их в этот раз более 700 и еще около 3 тыс. в формате онлайн, помимо медиаотрасли обсудили вопросы транспорта, логистики, экологии нашего моря, расширения культурного обмена. Десятки экспертов поделились своим опытом на мастер-классах", - написал глава региона в Telegram-канале.

Бабушкин отметил, что форум в очередной раз собрал в столице региона несколько сотен журналистов из стран Прикаспия. Главная задача мероприятия, подчеркнул он, состоит в формировании единого медиапространства на Каспии. "Именно средства массовой информации способны формировать общественное мнение и должны помогать аудитории отличать правду и здравый смысл от того, что несет в себе недружественная пропаганда", - добавил губернатор.

О форуме

Каспийский медиафорум прошел в Астрахани 22 августа. В программе форума помимо пленарной сессии, которую модерировал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, в 2025 году были еще четыре сессии: "Путь сквозь века: от караванов прошлых столетий до логистических коридоров нового поколения", "Точки роста: традиции и новые ориентиры медиаобразования", "Баланс стихий: экология и энергетика Каспия" и "Кино и медиа в диалоге культур: народы, традиции, судьбы".

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция и экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума, трансляция - в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.