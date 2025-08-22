Губернатор Нижегородской области рассказал президенту России о снижении уровня употребления спиртного в регионе

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о снижении в регионе уровня потребления алкоголя. Глава государства, в свою очередь, оценил положительное влияние соответствующей разъяснительной работы с населением.

"Дает результаты хорошие. Разъяснительная работа, пропаганда в хорошем смысле слова дает результаты", - сказал Путин, комментируя данные о снижении уровня потребления спиртных напитков в Нижегородской области.