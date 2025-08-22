Никитин пригласил Путина на открытие первых корпусов IT-кампуса "Неймарк"

В сентябре туда должны заселиться участники Всемирного фестиваля молодежи

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил президента РФ Владимира Путина на открытие первых корпусов IT-кампуса "Неймарк", куда в сентябре должны заселиться участники Всемирного фестиваля молодежи.

Никитин на встрече с Путиным в Сарове отметил, что закончено строительство первого этапа IT-кампуса, это 18 корпусов для проживания 1,3 тыс. человек.

"В сентябре там состоится Всемирный фестиваль молодежи 2025 года. Мы хотим приурочить открытие к заезду, там будет 110 стран, 1 тыс. человек. Хотим открыть его 16 сентября. Уважаемый Владимир Владимирович, также пользуясь случаем не могу не пригласить, не попросить вас рассмотреть возможность принять участие в церемонии открытия", - сказал Никитин.