Специальным гостем мероприятия станет действующий космонавт, Герой России Сергей Корсаков

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Фестиваль науки и технологий, на котором организуют творческие мастер-классы, спортивные активности и встречу с космонавтом, открывается 23 августа в южном ландшафтном парке "Острова мечты" в Москве.

"В программе - технологии, космос, робототехника, творческие мастер-классы, спортивные активности, выступления артистов и уникальная возможность лично познакомиться с настоящим космонавтом", - сообщила пресс-служба "Острова мечты".

Специальный гость мероприятия - действующий космонавт, Герой России Сергей Корсаков поделится рассказами о жизни и работе на орбите, современных космических технологиях и перспективах освоения дальнего космоса, а также ответит на интересующие гостей вопросы. Кроме того, в лектории от "Техпросвет ВКонтакте" расскажут о последних научных открытиях.

Отмечается, что посетители увидят новейшие технологические разработки и смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов. А для самых юных участников будет организована зона с аниматорами и аквагримом.

Мероприятие пройдет 23 августа с 12 до 16 часов, вход свободный.