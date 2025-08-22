Гостей парка ждут яркие развлекательные программы, сообщили организаторы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. В последнюю неделю лета туристско-рекреационный кластер "Остров фортов" примет масштабный семейный фестиваль "Остров мечтателей". С 23 по 31 августа там будет открыт архипелаг из тематических "островов", которые объединят творчество, спорт и образование, сообщили организаторы.

"На торжественном открытии фестиваля 23 августа гостей ждет яркая шоу-программа и праздничный концерт с участием вокалистов, оркестра, кавер-группы, театрального коллектива и артистов оригинального жанра. Кроме того, каждый выходной день на сцене планируется выступление детских музыкальных коллективов и вечерняя дискотека", - говорится в сообщении.

Гостей парка ждут яркие развлекательные программы: викторины, конкурсы и мастерская аквагрима, где можно стать кем угодно - от пирата до русалки. По территории будут бродить ростовые куклы, готовые к фото и играм, а творческих гостей ждет огромная стена-раскраска с морскими приключениями.

Жители и гости Кронштадта смогут посетить "Остров талантов", где каждый сможет заявить о своем даре. А тем, кто жаждет творить - прямая дорога на "Остров творчества". Это мастерская, где руками детей и подростков будут рождаться произведения искусства: от оригами и расписных открыток до высокотехнологичных роботов и погружения в виртуальную реальность.

Не останется в стороне и дух соперничества - на "Острове спорта" ждут мастер-классы по футбольному фристайлу, силовые тренировки на тренажерах, мини-футбол и баскетбол, а также уроки йоги. Для любителей интеллектуальных баталий организаторы подготовили шахматные доски, шашки, го и домино.

Апофеозом фестиваля станет карнавальное семейное шествие 31 августа.

О фестивале

Фестиваль "Остров мечтателей" пройдет второй раз. В прошлом году его посетили более 200 тыс. человек.

Он организован Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Генеральным информационным партнером выступает информационное агентство ТАСС.