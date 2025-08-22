Норма распространяется только на однократные визы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Срок действия электронных виз РФ для иностранных граждан увеличился вдвое - до 120 суток, срок пребывания по визе также удвоен - до 30 суток. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

До этого момента срок действия электронной визы составлял 60 дней, а срок пребывания по ней - 16 дней.

Норма распространяется только на однократные визы.

Авторы инициативы в пояснительной записке отмечали, что изменения позволят увеличить число иностранцев, которые въезжают в РФ с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. Одновременно с этим, заверяли парламентарии, норма не повлияет на уровень миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России.

9 августа директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС сообщал, что единая электронная виза дает право на въезд и пребывание в России гражданам 64 иностранных государств - все они включены в перечень, который утвердило правительство РФ. С декабря 2024 года список пополнили Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан и Эсватини. При этом из перечня исключили Андорру и Сербию, с которыми имеются действующие двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.

Климов также рассказал, что по состоянию на середину июля за 2025 год было оформлено 404 тыс. электронных виз. Лидирующей страной оказался Китай - визы оформили около 170 тыс. граждан. При этом большое количество виз также было выдано гражданам Германии, Саудовской Аравии, Турции, Индии и Эстонии.