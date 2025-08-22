На снимках можно наблюдать красноармейцев на городском железнодорожном вокзале, горящее здание Харьковского областного комитета ВКП(б), Дворец пионеров

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Освобожденный Харьков после фашистской оккупации попал под объективы военных корреспондентов ТАСС. Соответствующие кадры агентство публикует в 82-летие со дня освобождения города от нацистских захватчиков.

"Одна из улиц города, разрушенная немецко-фашистскими бомбардировками во время Великой Отечественной войны", - говорится в архивной заметке агентства к первому фото.

Также на архивных снимках можно наблюдать красноармейцев на городском железнодорожном вокзале, горящее здание Харьковского областного комитета ВКП(б), Дворец пионеров. Все объекты инфраструктуры на опубликованных фото были разрушены фашистскими захватчиками.

23 августа освобождением Харькова завершилась Курская битва. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 140 км и заняли выгодное положение для перехода в общее наступление для освобождения Левобережной Украины и выхода на Днепр.