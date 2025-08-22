Вильфанд: в сентябре в Москве ожидается бабье лето

Метеоролог отметил, что информация об этом явлении появится за несколько дней до его наступления

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Период бабьего лета, когда температура значительно превышает климатические характеристики, наступит в Московском регионе в сентябре. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бабье лето еще будет в Москве, конечно. Бабье лето - это характеристика высокой температуры воздуха, которая значительно превышает норму. Да, это прогнозируется в сентябре", - сказал он.

Метеоролог добавил, что информация об этом явлении появится за несколько дней до наступления этого периода.