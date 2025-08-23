Он был признан виновным в преступлениях, связанных с прославлением нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповедания

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Судебные приставы начали конфискацию имущества певца Эдуарда Шарлота, осужденного за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, судебным приставам поступили материалы из Самарского областного суда, который признал Шарлота виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и приговорил к 5,5 года колонии-поселения. На основании этих материалов в рамках УК открыто исполнительное производство о конфискации имущества. При этом там не уточняется, что именно и на какую сумму конфискуют.

Шарлота также обвиняли по ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности) и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия), но уголовное преследование по этим статьям было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В начале мая осужденного поместили в колонию-поселение №1 в Тольятти. 18 августа его перевели из колонии-поселения в колонию общего режима. Причиной стало нарушение осужденным правил поведения.