В Госдуме предложили ввести обязательное медосвидетельствование альпинистов

Проходить процедуру будут путешественники, планирующие восхождения на высоты от 3 тыс. м, сообщил зампред комитета ГД по туризму Сергей Кривоносов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Введение обязательного медицинского освидетельствования для граждан, планирующих восхождения на высоты от 3 тыс. метров, позволит повысить безопасность и снизить риск внезапных смертей в горах. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

По его словам, в настоящее время в России отсутствует требование об обязательном медицинском допуске для альпинистов. "Это вопрос личной ответственности граждан. Однако практика показывает, что скрытые заболевания сердца, легких и сосудов становятся основной причиной внезапных смертей в горах", - отметил парламентарий.

"Стоит рассмотреть введение обязательного медицинского освидетельствования для альпинистов, особенно при восхождениях выше 3 тыс. м. Такой порядок существует в Китае и Индии: перед восхождением на большие высоты требуется справка о состоянии здоровья", - сказал Кривоносов.

Он добавил, что инициатива не направлена на ограничение свободы, а представляет собой превентивную меру, направленную на сохранение жизни и здоровья людей. Проверка состояния сердца, легких и общего уровня физической подготовки позволит минимизировать число трагических случаев.