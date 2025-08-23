В Москве прогнозируют облачную погоду и до 20 градусов тепла

Днем в столице ожидается температура воздуха от плюс 18 до плюс 20 градусов, а ночью она может опуститься до плюс 8 градусов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер прогнозируется северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 15 - плюс 20 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.