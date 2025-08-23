Суд запретил сайты по продаже книг об отношениях РФ и Украины политолога Кузьо

В них содержатся антироссийские высказывания, сказано в заключении

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы запретил сайты по продаже книг британо-канадского политолога Тараса Кузьо, в которых содержатся антироссийские высказывания. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Административный иск удовлетворить. Признать информацию, размещенную по URL-адресам (далее следует перечень из трех ссылок с продажей книги Кузьо - прим. ТАСС) запрещенной к распространению на территории РФ", - сказано в документе.

Там отмечается, что иск подала прокуратура, которая требовала прекращения распространения книги Кузьо "Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет". По версии представителей надзорного ведомства, с лингвистической точки зрения в книге "содержаться высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении россиян, как отдельной национальной группы".

Кузьо британский и канадский доктор политологии украинского происхождения, специалист по истории и политике СССР, России и Украины, советолог, автор научных статей по национализму и геополитике. В 2022 году ему был запрещен въезд в РФ.