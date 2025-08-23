Правительство поручило проработать эффективные способы распознавания личности при регистрации доменных имен

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поручило проработать эффективные способы распознавания личности при регистрации доменных имен, а также упростить аннулирование доменов, если они используются в преступных целях - например для фишинга. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий, с которым ознакомился ТАСС.

Ответственными за исполнение данного поручения назначены Минцифры, МВД, Минфин, Роскомнадзор при взаимодействии с Генпрокуратурой и Центральным банком.

По итогам работы ведомства должны в третьем квартале 2026 года представить в правительство соответствующие предложения.