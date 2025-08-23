Дневная температура в столице будет держаться в пределах 14-17 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Температура в Московском регионе в течение этих выходных и рабочих дней следующей недели будет на 2,5-3,5 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода в выходные и рабочие дни следующей недели в Москве будет однородной и прохладной, с температурой примерно на 2,5-3,5 градуса ниже климатической нормы. Такие показатели больше соответствуют началу второй декады сентября", - сказал он.

Метеоролог добавил, до конца следующей рабочей недели дневная температура в столице будет держаться в пределах 14-17 градусов, по области - 14-19. Ночью же ожидается 8-10 градусов в Москве и 6-11 - по области.

По его словам, такая ситуация обусловлена установившимся низким давлением, оно будет на 6-10 единиц ниже обычного. Прибавляется и влияние холодных воздушных масс с севера, которые вторгаются в столичный регион.

При этом условий для сильных осадков не ожидается: возможны только кратковременные и слабые дожди.