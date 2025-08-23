Сначала они действуют от имени меняющих городские телефоны операторов телекоммуникационной компании, а затем - лжесиловиков

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Дистанционные мошенники стали использовать новую двухэтапную схему обмана россиян - сначала они действуют от имени меняющих городские телефоны операторов телекоммуникационной компании, а затем - лжесиловиков, "помогающих" сохранить деньги на банковских счетах, к которым якобы получили доступ аферисты благодаря скопированному голосу. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, неизвестный звонит потенциальной жертве, представляется оператором телекоммуникационной компании. Затем он сообщает, что городские телефоны будут отключаться, предлагает перейти на другую линию без потери номера и изменений оплаты по тарифному условию. После того как клиент соглашается, собеседник обещает ему подготовить необходимые документы и направить их по почте. На этом первый этап аферы прекращается.

На втором этапе мошенничества через несколько дней с человеком связываются уже псевдоправоохранители и лжеработники Банка России. Неизвестные сообщают, что ранее он общался с мошенниками, которые скопировали голос и теперь имеют полный доступ к имеющимся банковским счетам. Также они рекомендуют "задекларировать" все наличные средства, которые находятся дома. Для этого необходимо передать сбережения их сотруднику для зачисления на безопасный счет. Таким образом, введенный в заблуждение человек лишается денежных средств.