На Камчатке провели реконструкцию высадки советских воинов на Шумшу в 1945 году

В подготовке приняли участие более 150 специалистов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 августа. /ТАСС/. Военно-историческая реконструкция "Курильский десант. Подвиг воинов-камчатцев" прошла на Камчатке, зрители увидели эпизод событий августа 1945 года - штурм высот острова Шумшу во время Курильской десантной операции. Об этом ТАСС сообщили в администрации Елизовского муниципального округа.

"В подготовке живой картины приняли участие более 150 реконструкторов со всей России, они подготовили три линии укреплений и более 100 зарядов пиротехники. Также для зрителей была подготовлена выставка военной техники, вооружения периода Великой Отечественной войны, полевые кухни, интерактивные площадки", - рассказали в администрации муниципалитета.

Ранее прошла церемония закладки камня будущей часовни в честь подвига освободителей Курильских островов от японских захватчиков. Как сообщил ТАСС губернатор Камчатского края Владимир Солодов, подвиг Курильского десанта - это подвиг всей страны, подвиг всей Камчатки.

18 августа 1945 года из Петропавловска-Камчатского началась военная десантная операция по освобождению Курильских островов, которая поставила победную точку во Второй мировой войне.