Президент России подумал, что Нина Вдовина, работающая в "Атомфлоте", учится в школе

САРОВ, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин удивился званию "второй помощник капитана" у девушки, которая задала ему вопрос на встрече с молодыми сотрудниками атомной отрасли.

Нина Вдовина, работающая в "Атомфлоте", спросила главу государства, почему для него значим Северный морской путь.

"Я вот смотрю на вас, вы кем работаете? Второй помощник капитана. С ума сойти. Смотрю, я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана", - отреагировал Путин, пожелав девушке успехов.

Представляя ее главе государства, руководитель Росатома Алексей Лихачев упомянул недавнюю "мировую новостью дня": впервые в истории женщина стала капитаном атомного ледокола. "Нина Вдовина, второй помощник капитана, - ровно два шага до этого высокого звания", - заметил Лихачев.