С сотрудниками ведомства регулярно проводятся инструктажи и занятия по тушению пожаров в условиях боевых действий

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Подразделения МЧС России по Луганской Народной Республике оснастили средствами индивидуальной бронезащиты, обнаружения и защиты от БПЛА, а также бронированной спецтехникой. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по ЛНР, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов.

"С целью обеспечения безопасной работы личного состава противопожарной службы осуществляются мероприятия по оснащению подразделений главного управления комплектами индивидуальной бронезащиты, бронированными автоцистернами, средствами обнаружения и борьбы с БПЛА. Также техника пожарно-спасательных подразделений, находящаяся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, оснащается антидроновой защитой, помогающей обезопасить личный состав и минимизировать ущерб пожарно-спасательной технике", - сказал он.

Кацавалов добавил, что с личным составом МЧС регулярно проводятся инструктажи и занятия по тушению пожаров в условиях боевых действий, возможных атаках вражеских БПЛА и артиллерии. Кроме того, в подразделения МЧС России по региону направлены рекомендации по тушению пожаров после обстрелов и детонации взрывчатых веществ, а также возгораний, возникших в "резервуарных парках хранения темных и светлых нефтепродуктов при атаках беспилотных летательных аппаратов".