Сказать о длительности относительного тепла пока нельзя

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Дневная температура воздуха в Москве к следующим выходным поднимется до 20 градусов, что является близким к норме показателем. Сказать о длительности относительного тепла пока нельзя, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу и воскресенье на следующей неделе подрастет давление в Московском регионе, и уже не облачная погода с прояснениями, а переменная облачность прогнозируется. И температура будет днем около 20 градусов, то есть температурный фон близок к норме. Это не жаркая погода, но вполне симпатичная. Насколько долго это продлится - относительное тепло, - пока непонятно. Подводя итог, существует вероятность того, что температура повысится к концу месяца", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что следующие выходные будут сухими: с переменной облачностью и без осадков.