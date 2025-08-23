В ДНР первые модули электронной системы учета имущества запустят в декабре

В конце 2025 года заработают первые 10 из 21 модуля программы

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Электронная система учета и администрирования имущества заработает в ДНР в декабре, когда запустят ее первые модули. Об этом сообщил ТАСС министр имущественных и земельных отношений республики Александр Дудник.

"Проделали большую, объемную работу. Нам удалось согласовать техническое задание, и 4 августа мы заключились с крупной компанией "БФТ", которая для нас как раз разработает по нашему техническому заданию программу учета имущества. Хочу подчеркнуть, что такие программы есть не во всех регионах. Первый этап нам планируют уже сдать в декабре этого года", - сказал Дудник.

Он добавил, что в конце года заработают первые 10 из 21 модуля программы. Она позволит учитывать, администрировать имущество и доходы от него.

В феврале глава Минцифры ДНР Денис Курашов сообщил ТАСС о разработке системы. По его словам, это будет единая база для органов исполнительной власти и местного самоуправления. Каждый муниципалитет сможет заносить в систему данные, которые будут видны на всей территории республики.