МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Площадка Государственного совета РФ за 25-летний период существования стала драйвером развития для российских регионов, сумев выстроить эффективный механизм диалога между федеральным центром и субъектами. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. На сегодняшний день в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов. Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.

"В преддверии 25-летия со дня создания Государственного совета Российской Федерации стоит отметить его уникальную роль в выстраивании современной системы управления страной. <…> Как подчеркивает президент России, именно на принципах взаимодействия всех уровней власти строится будущее нашей страны. И Госсовет - это практический инструмент, который воплощает этот принцип в жизнь. Губернаторы, возглавляя профильные комиссии, получают возможность донести до федерального центра инициативы, рожденные региональной практикой, и обосновать необходимость тех или иных решений или изменений в законодательстве", - сказала Панькина.

По ее словам, за 25 лет работы в Госсовете перешли от обсуждения общих вопросов к предметной работе по конкретным направлениям развития государства, что напрямую влияет на улучшение качества жизни людей. Панькина отметила, что одним из таких примеров является открытие нового участка трассы М12 "Восток" "Дюртюли - Ачит". "Инициативы и решения, выработанные в комиссиях по направлениям "Инфраструктура для жизни" и "Эффективная транспортная система", трансформируются в федеральные и региональные программы строительства дорог, жилья, объектов социального назначения. В качестве примера могу привести мой родной Башкортостан - 16 июля Владимир Владимирович Путин открыл новый автодорожный участок "Дюртюли - Ачит" протяженностью более 275 километров. Для жителей Башкортостана, для наших автолюбителей - это сокращение дороги до таких городов, как Екатеринбург, Москва, Казань, в полтора раза. Дорога в основном проходит по сельским районам нашей республики, и она будет драйвером развития экономики", - добавила депутат.