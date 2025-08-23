Главный приз за победу на "Интервидении" составит 30 млн рублей

Победителю конкурса также вручат кубок

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Денежный приз за победу на конкурсе "Интервидение" составит 30 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

"Победителю конкурса будет вручен Кубок "Интервидения" и денежный приз размером 30 млн рублей. Столь крупная сумма - это стимул для участников и повышение престижа конкурса", - отметил дипломат в беседе с агентством.

При этом он подчеркнул, что призовой фонд не предполагает разделения первого места между двумя исполнителями с одинаковыми результатами. "Жюри в любом случае определит лучшего исполнителя. Для этого разработаны специальные критерии, позволяющие однозначно решить судьбу первого места", - добавил он.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Shaman. Участие в "Интервидении" уже подтвердила 21 страна, включая США.

ТАСС - информационный партнер конкурса.