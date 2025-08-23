Вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Спецслужбы Украины ведут активную работу в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) для вовлечения россиян в совершение диверсий и терактов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность", - отметили в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что, пользуясь доверчивостью граждан, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.