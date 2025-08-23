Министр транспорта РФ отметил, что сейчас перед регионами и федеральными органами власти стоит задача развивать транспортно-логистические связи

ПЕРМЬ, 23 августа. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин назвал Пермский край одним из лидеров среди регионов России по развитию речного транспорта. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания пермского форума развития "Города будущего".

"Речная сеть, речной транспорт - это крайне важный элемент нашего суверенитета и нашей независимости. И здесь Пермь является одним из лидеров", - сказал Никитин, отметив, что сейчас перед регионами и федеральными органами власти стоит задача развивать транспортно-логистические связи.

По словам министра, ключевой инициативой Прикамья в этой сфере стала модернизация "Пермской судоверфи" совместно с Фондом развития Пермского края и "АФК система". "Электросуда, которые вы здесь делаете, применяются у нас на территории всей страны. По Каме уже ходят два электорокатамарана", - отметил Никитин.

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Пермского края, центр компетенций "Умный город" и "Лаборатория цифровой трансформации". Форум проводится в рамках нацпроектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.