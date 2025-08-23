Проект ставит своей целью привести в нормативное состояние территории образовательных учреждений

САРАТОВ, 23 августа. /ТАСС/. Более 900 млн рублей дополнительно направят на ремонт дворов школ и детских садов в Саратовской области, что позволит увеличить число муниципалитетов, охваченных программой. Об сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"В итоге в 2025 году будет приведено в нормативное состояние более 300 дворов школ и садиков в семи районах Саратова и в восьми районах области, включая райцентры и 23 опорных села. На реализацию этого масштабного проекта при поддержке Вячеслава Володина, за счет привлеченных ресурсов, дополнительно выделено более 900 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Изначально в 2025 году проект планировали реализовать в шести районах Саратова.

"В Заводском районе проект собирались перенести на следующий год. Однако в ходе рабочей поездки Вячеслав Володин принял решение о включении Заводского района в проект этого года. Глава района заверил Володина, что с объемом работ справятся и территории будут отремонтированы до 1 ноября вместе с другими районами города. Также в проект включен Вольский район - райцентр Вольск и пять опорных сел", - говорится в сообщении.

