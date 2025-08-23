Москвичей призвали не подкармливать вышедших в город лосей

Выходы животных в город возможны в любое время года и обусловлены естественными причинами

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты не рекомендуют при встрече с вышедшими в город из лесной чащи лосями приближаться к ним и тем более кормить. Об этом сообщила ТАСС гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На этой неделе двое лосей вышли на шоссе Энтузиастов в столице, мешая автомобильному движению. Затем самостоятельно покинули дорогу.

"Сами по себе лоси не представляют опасности для человека. Опасные ситуации возникают, как правило, только тогда, когда люди начинают их беспокоить, пытаться приблизиться или тем более кормить. Подкармливать диких животных категорически нельзя - это формирует у них привычку выходить к людям в поисках пищи и может привести к нежелательным ситуациям", - сказала Акулова.

Она подчеркнула, что Измайловский парк является частью городской территории, поэтому появление лосей на дороге в городе - вполне естественное явление. "Лоси обитают в лесопарках и периодически выходят к дорогам или в жилые зоны, но это не значит, что их кто-то напугал или "вытеснил". Животные просто перемещаются по своей привычной среде обитания: могут пройти по дорогам, а затем вернуться обратно в лес", - добавила она.

По ее словам, для безопасности животных и людей важно соблюдать простые правила: не трогать, не кормить и не подходить близко. Следить стоит и за состоянием ограждений лесопарковых зон - они помогают ограничить выход зверей на оживленные трассы и тем самым предотвращают несчастные случаи. Выходы лосей в город возможны в любое время года и обусловлены естественными причинами. Осенью у животных проходит период гона, зимой они могут искать дополнительную пищу, весной - перемещаются в связи с появлением потомства, а летом - ищут новые кормовые базы.

"Аналогично ведут себя и другие дикие обитатели лесопарков, например, лисы. Это нормальный процесс, ведь движение диких животных никто не ограничивает", - заключила Акулова.