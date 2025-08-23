Всего в республику приехало 58 детей из подшефного района Запорожской области

ЙОШКАР-ОЛА, 23 августа. /ТАСС/. Глава Марий Эл Юрий Зайцев поделился историями из детства и рассказал о своих запорожских корнях ребятам, приехавшим в республику на летний отдых из Запорожской области. Об этом он сообщил журналистам.

"Мои корни из Запорожья, где жили мои бабушка и дедушка - я хорошо знаю эту землю, часто бывал там в детстве, и часть моего сердца принадлежит Запорожской области", - рассказал Зайцев в ходе встречи с ребятами, отдыхающими в лечебно-оздоровительном комплексе "Лесная сказка" под Йошкар-Олой. Это дети из подшефного для Марий Эл Куйбышевского района Запорожской области и некоторые из них приехали в республику уже не в первый раз.

Зайцев напомнил, что Марий Эл и Запорожская область - части одной страны, живущие в соответствии с общими ценностями, с памятью о предках, защитивших мир от фашизма в Великой Отечественной войне. "Мы поддерживаем героев, которые сегодня вновь на передовой борются за свободу и независимость Родины", - сказал глава региона. Он отметил, что в рамках оказания шефской помощи особое внимание уделяется образовательным организациям Куйбышевского района. "При личном посещении общался с работниками, смотрел, что нужно сделать в первую очередь", - сообщил Зайцев. Он заверил, что власти республики продолжат поддерживать бойцов и помогать соотечественникам. "И, конечно, всегда рады видеть у нас в гостях жителей Куйбышевского района", - подчеркнул он.

Всего в Марий Эл приехало 58 детей из подшефного района, для которых в период до 29 августа организована профильная смена "Движение первых. Время первых! Благо твори!". Для ребят подготовлены насыщенные культурная и образовательная программы, в том числе занятия по компьютерной грамотности и музыкальной культуре, а в рамках фольклорно-игровых программ они узнают больше о традициях и истории марийского народа.

Ранее в интервью ТАСС Зайцев отмечал, что власти региона регулярно приглашают на отдых детей из подшефного района, и это стало уже доброй традицией. "Признаюсь честно - переживаю за каждого ребенка, очень жду встречи, чтобы из первых уст узнать, как дела, что нужно, чем живут ребята", - рассказывал Зайцев. Он подчеркивал также, что принимающая сторона старается показать юным гостям все самое лучшее, "чтобы они хоть немного отвлеклись от обстрелов, набрались сил и здоровья перед новым учебным годом".