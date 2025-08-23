Посольство РФ поблагодарило общественников Молдавии за сохранение памяти о ВОВ

В сообщении дипмиссии подчеркнута важность передачи молодому поколению достоверных свидетельств о событиях Великой Отечественной войны

КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Посольство России в Молдавии поблагодарило организаторов Научно-практической конференции "Освобождение. Канны Второй мировой войны" за сохранение памяти о красноармейцах, в ходе Ясско-Кишиневской операции освободивших республику от фашистской оккупации в 1944 году.

"Отрадно, что в Молдавии продолжают хранить память о подвигах освободителей, чтут памятные даты и имена героев, проводят исследовательскую, военно-мемориальную и поисковую работу. Сегодня мы сталкиваемся с масштабным наступлением на историю, написанную кровью наших героических предков. Именно силой объективных исторических фактов разбиваются любые попытки оправдать нацистов и их приспешников, поставить героев-освободителей на место фашистских палачей", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии. В нем подчеркнута важность передачи молодому поколению достоверных свидетельств о событиях Великой Отечественной войны.

81-я годовщину избавления Молдавии от фашистов отметят 24 августа.

Участникам конференции - политикам, общественникам, дипломатам - была представлена книга "Освобождение Кишинева", которую написали бывший министр обороны республики генерал Виктор Гайчук и политолог Борис Шаповалов. Они также посмотрели уникальные кадры кинохроники 1944 года, когда Красная армия в ходе Ясско-Кишиневской операции разгромила полумиллионную группировку немецко-румынских войск, были освобождены Молдавия, Румыния и Болгария. Организаторы представили воспоминания ветеранов, участников боев тех лет, состоялась плодотворная дискуссия.

"24 августа - это не только день памяти, но и возможность обозначить те риски, с которыми мы сегодня сталкиваемся", - сказал в выступлении перед участниками конференции бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Он напомнил, что на территории республики, в Конституции которой прописан нейтралитет, все чаще проводятся совместные учения молдавских военных с военными стран НАТО. Он выразил благодарность организаторам конференции и всем, кто хранит память о героизме молдавского народа, проявленном в годы войны, и пригласил их 24 августа на традиционный Марш освобождения.

Марш освобождения

Такой многотысячный марш уже состоялся в 2024 году, в честь 80-летия освобождения республики от фашизма. К юбилею в Кишинев из Москвы была передана точная копия знамени освобождения молдавской столицы, которое в августе 1944 года водрузил в центре города штурмовой батальон Красной армии под командованием Алексея Бельского.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула там почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на мемориалы воинской славы приходят много людей. Колонну Бессмертного полка традиционно возглавляют бывшие президенты Додон и Владимир Воронин, экс-премьеры Василий Тарлев, Зинаида Гречаный, другие политики, в том числе депутаты.