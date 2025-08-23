Объявлено экстренное предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные ливни в Крыму в субботу, возможен град и шквалистый ветер, объявлено экстренное предупреждение, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 23 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В главке уточнили, что из-за непогоды небезопасно находиться на пирсах и берегоукрепительных сооружениях на побережье Черного и Азовского морей.