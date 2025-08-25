В Подмосковье напомнили о своевременной вакцинации детей перед учебным годом

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш отметила, что если ребенок с рождения прививался по календарю, то к возрасту 6-7 лет у него уже проведена вакцинация от выше указанных заболеваний, далее потребуется только поддерживающая ревакцинация

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Родителям рекомендуется вакцинировать детей по национальному календарю профилактических прививок. В Московской области сформирован достаточный запас вакцины для проведения иммунопрофилактики несовершеннолетним, сообщила ТАСС главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш.

"Вакцинация на сегодняшний день является самым надежным способом защиты от опасных инфекций. В национальном календаре профилактических прививок определены схемы вакцинации граждан: перечислены все вакцинации и ревакцинации, обязательные для детей в России, с указанием возраста, в котором их необходимо выполнить. Вакцины из Национального прививочного календаря защищают от 12 разных инфекций: туберкулеза, пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции, гепатита В, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи и гриппа", - сказала Труш.

Она добавила, что если ребенок с рождения прививался по календарю, то к возрасту 6-7 лет у него уже проведена вакцинация от выше указанных заболеваний, далее потребуется только поддерживающая ревакцинация.

Специалист также подчеркнула, что отсутствие прививок не является основанием для отказа в приеме в детский сад или школу, поскольку вакцинация проводится на добровольной основе, на основании согласия родителей или законных представителей. "Однако для непривитых детей могут возникнуть временные ограничения по посещению образовательного учреждения. В частности, в период массовых инфекционных заболеваний или угрозы эпидемий непривитых детей могут временно отстранить от посещения учреждения на период инкубационного периода", - отметила Труш.

По ее словам, в Московской области сформирован достаточный запас вакцины для проведения иммунопрофилактики детям. Кроме того, помимо вакцинации в рамках Национального календаря, в Подмосковье также проводится иммунопрофилактика по эпидемическим показаниям населению с учетом особенностей и эпидобстановки конкретной территории. "В Московской области эти вакцины закупаются за счет средств региона. Это вакцинация от ветряной оспы, менингококковой инфекции, клещевого энцефалита, вирусного гепатита А, ротавирусной инфекции, брюшного тифа, дизентерии, туляремии, сибирской язвы, бешенства, бруцеллеза и лептоспироза. Ежегодно потребность в количестве закупаемых вакцин формируется медицинскими сотрудниками", - рассказала врач.

Также Труш дополнила, что получить консультацию по поводу вакцинации ребенка и сделать необходимые прививки можно в поликлинике по месту прикрепления. Также обязателен очный осмотр педиатром перед прививкой для оценки состояния ребенка. Вакцинация проводится бесплатно по полису ОМС. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг "Здоровье".