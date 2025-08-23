ГД в ближайшие два месяца примет законопроект о запрете продажи вейпов

Председатель Госдумы напомнил, что в проведенном опросе участие приняли 265 тыс. человек, из которых 74% высказались за полный запрет продажи вейпов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Госдума в течение ближайших двух месяцев рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Мах.

По его словам, абсолютное большинство депутатов поддерживает инициативу. "С такой просьбой к президенту обратился губернатор Нижегородской области [Глеб Никитин], аналогичные предложения ранее поступали от руководителей других регионов, родителей и учителей. Президент Владимир Путин поддержал инициативу", - отметил Володин.

Он напомнил, что в проведенном опросе участие приняли 265 тыс. человек, из которых 74% высказались за полный запрет продажи вейпов.

С 2023 года в России запрещена продажа электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, увеличены штрафы и введена уголовная ответственность за неоднократное нарушение. Однако Володин отметил, что этих мер недостаточно.

"После решения президента в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта", - сообщил Володин, добавив, что вейпы и электронные сигареты наносят вред здоровью и могут привести к тяжелым заболеваниям.