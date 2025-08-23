Второй образовательный заезд форума "Шум" собрал 250 медийщиков

В течение пяти дней участников ждут дискуссии о трендах медиасферы, мастер-классы от практиков, тренинги по тексту, фото, видео, звуку и дизайну

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Второй образовательный заезд "Шум". Эксперименты в медиа" Всероссийского молодежного образовательного форума "Шум" платформы Росмолодежь открылся в Калининградской области. Он объединил 250 молодых медийщиков от 14 до 17 лет, которые будут развивать свои компетенции, пробовать силы в создании контента и решать практические задачи, сообщил Telegram-канал "Шум" для медиа".

"Сегодня подростки - полноценные создатели медиа, а не просто потребители информации. Второй заезд форума "Шум" призван создать условия, чтобы первые шаги в медиа были уверенными и осмысленными. 250 молодых ребят со всей страны и 50 молодых медиаспециалистов до 35 лет будут создавать актуальные и социально востребованные медиапроекты", - рассказал Герой России, председатель правления Движения первых Артур Орлов.

Отмечается, что второй заезд форума "Шум" - это пространство, где подростки знакомятся с профессией изнутри, работают в командах, общаются с экспертами мира медиа и журналистики, создают проекты, которые выходят за рамки учебных заданий. В течение пяти дней участников ждут насыщенные дискуссии о трендах медиасферы, мастер-классы от практиков, тренинги по тексту, фото, видео, звуку и дизайну, а также встречи с заказчиками проектов и работа над практическими заданиями.

Заезд проходит при поддержке Движения первых. Лучшие участники в будущем смогут попробовать себя в масштабных медиапроектах движения. На базе центра "Шум" также работает Всероссийский молодежный медиацентр Росмолодежи, самые активные участники форума смогут стать его частью и получить первый опыт работы в медиа на федеральных событиях и проектах, отметила советник руководителя Росмолодежи Ольга Кузнецова.

Среди экспертов и наставников заезда - известные представители медиаиндустрии: журналисты, фотографы, видеографы, режиссеры и дизайнеры. Итогом станет защита проектов, заказчиками которых в этом году выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Калининградский добровольческий центр, Национальный парк "Виштынецкий", "СИБУР инновации".

Право на голос

По оценке заместителя председателя правительства Калининградской области, министра спорта региона Натальи Ищенко, для региональной власти поддержка молодежи является приоритетом. "Мы понимаем, что именно подростки и юные профессионалы формируют завтрашний день региона и страны. Поэтому так важно создавать для них пространства, где они могут пробовать себя в разных направлениях, раскрывать таланты и совершать первые шаги к будущей карьере. Заезд "Шум". Эксперименты в медиа" - это пример того, как можно совмещать образование, творчество и практику", - заметила она.

Особенностью заезда "Шум". Эксперименты в медиа" станет формирование детской дирекции, которая наравне со взрослыми и организаторами будет принимать решения и создавать контент для публикаций в соцсетях форума. Участники дирекции занимаются координацией работы команды, организацией мероприятий, сопровождением гостей и участников, созданием медиаконтента и поддержкой партнерских проектов.

"Мы сознательно делаем отдельный заезд для несовершеннолетних участников, потому что именно в школьном возрасте рождается интерес к медиа, блогингу, журналистике и творческим индустриям. Наша задача - не только дать ребятам инструменты, но и показать, что у них есть право на голос, на эксперименты и на собственное мнение", - сказала генеральный директор центра развития молодежных медиа "Шум" Татьяна Мандрыкина.

Одним из ключевых событий заезда станет городская программа в Светлогорске на побережье Балтийского моря с мастер-классами от представителей ведущих вузов, федеральных и региональных СМИ, а также панельная дискуссия об идентичности в медиа и практические занятия. 23 и 24 августа городская программа в рамках форума "Шум" охватит пять муниципалитетов региона: Светлогорск, Черняховск, Калининград, Багратионовск и поселок Заливное. В финальный день команды доработают и презентуют свои проекты заказчикам и экспертам, пройдут консультации в рамках грантового конкурса.

О проекте

Проект реализуется АНО "Молодежный центр "Шум" при поддержке Росмолодежи и правительства Калининградской области. Соорганизатором заезда выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых". Стратегическим партнером выступает технологическая компания VK. Событие проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". ТАСС - информационный партнер форума.