ЗАВИДОВО /Тверская область/, 23 августа. /ТАСС/. Летние дипломатические игры в Завидове собирают представителей разных культур, но их всех объединяют идеи добрососедства и взаимного уважения. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам и гостям церемонии открытия игр. Приветствие зачитал заместитель начальника Главного управления по обслуживанию дипкорпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Евгений Московец.

"Ваш спортивный слет более четверти века служит уникальной площадкой для неформального, дружеского общения представителей дипмиссий, аккредитованных в России. В гостеприимном комплексе отдыха "Завидово", расположенном на живописном берегу величественной Волги, из года в год собираются представители разных культур, разделяющие идеи добрососедства, взаимного уважения, сотрудничества и популяризации здорового образа жизни", - указал министр. Лавров также выразил уверенность, что и в этом году дипломатические игры пройдут в веселой атмосфере и в духе товарищества.

Среди участников соревнований и гостей мероприятия были дипломаты из Белоруссии, Казахстана и других государств. На церемонии открытия также присутствовал четырехкратный Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов.

Торжественную часть открыл Военный образцовый оркестр почетного караула, исполнивший гимн России. После этого на церемонии в небо запустили бумажный фейерверк из лент триколора.

Дипломаты будут состязаться в восьми дисциплинах, в числе которых кросс, мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, бильярд, рыбная ловля и армрестлинг. Судьями выступят профессиональные спортсмены, прославленные олимпийцы и чемпионы в разных видах спорта.

В рамках игр также проходит гастрономических фестиваль "Искусство есть по-русски".