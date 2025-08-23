В постановлении говорится, что средства из зарубежных источников в 2022 и 2023 годах переводились на личный счет Варвары Прошутинской

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Журналист Андрей Караулов (признан в РФ иноагентом) получал иностранное финансирование через банковские счета своей жены Варвары Прошутинской. Это следует из постановления суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Согласно представленным актам исследований интернет-ресурсов, сетевое издание, учредителем которого является Прошутинская В. А., напрямую связано с интернет-ресурсами, на которых Караулов А. В. размещает авторские материалы", - отмечается в документе.

В постановлении говорится, что средства из зарубежных источников в 2022 и 2023 годах переводились на личный счет Варвары Прошутинской, которая финансировала деятельность Караулова.

В отношении журналиста возбуждено два уголовных дела - о клевете по заявлениям главы Ростеха Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова. Сам журналист заявлял ранее ТАСС, что находится в ОАЭ на лечении, от следствия скрываться не намерен, но врачи пока запрещают ему менять климат.