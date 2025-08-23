В Перми вручили награды лидерам индекса "IQ городов"

Ими среди крупнейших городов стали Москва, Санкт-Петербург и Казань

ПЕРМЬ, 23 августа. /ТАСС/. Награждение лучших городов по результатам индекса цифровизации городского хозяйства ("IQ городов") прошло на Пермском форуме развития "Города будущего". Лидерами среди крупнейших городов стали Москва, Санкт-Петербург и Казань, передает корреспондент ТАСС.

"Первое место - Москва. Второе - Санкт-Петербург, третье заняла Казань. Четвертое - Пермь, пятое досталось Челябинску", - подвели итоги на форуме. Награды лидерами вручил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Также в топ-10 вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск и Воронеж. Специальными призами отмечены Белгородская область и Новороссийск.

Отмечается, что в 2018 году, когда стартовал проект, 49 регионов и 205 городов и муниципальных образований соответствовали стандартам "умного города". По итогам 2024 года показатель есть у 79 регионов, свыше 1,8 тыс. городов и муниципальных образований.

Индекс цифровизации "IQ городов" рассчитывается для городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России "Умный город", которой стартовал в 2018 году. Его цель - цифровизация городской среды, развитие проектов "умного" благоустройства, внедрение инноваций в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов и создание эффективной системы управления городским хозяйством.

О форуме

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Пермского края, центр компетенций "Умный город" и "Лаборатория цифровой трансформации". Форум проводится в рамках нацпроектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.