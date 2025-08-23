В Таджикистане почтили память советских солдат, сражавшихся на Курской дуге

Перед зрителями выступили детские коллективы, исполнившие песни военных лет и музыкальную композицию о любви к родине

ТУРСУНЗАДЕ /Таджикистан/, 23 августа. /ТАСС/. Торжественный митинг, посвященный 82-й годовщине окончания Курской битвы, прошел в парке Победы города Турсунзаде недалеко от Душанбе. В нем приняли участие около сотни горожан, ветеранов, учеников местных школ, волонтеров, представителей властей, общественных организаций, посольств РФ и Белоруссии, а также военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана и 201-й российской военной базы, передает корреспондент ТАСС.

"[Курская] битва стала переломным моментом всей [Великой Отечественной] войны, показав миру несокрушимую силу, стойкость и мужество советского народа в борьбе против фашизма. <...> Мы с гордостью вспоминаем, что плечом к плечу с представителями всех республик Советского Союза в Курской битве сражались и тысячи сыновей таджикского народа. Они проявили мужество и стойкость, сражаясь в рядах стрелковых дивизий, артиллерийских и танковых частей", - сказал, выступая перед собравшимися, первый заместитель мэра Турсунзаде Азизджон Азимзода. Он отметил, что дружба между народами Таджикистана и России имеет глубокие исторические корни и с каждым годом становится крепче.

"Мы никогда не забудем подвигов отцов, наших дедов, наших прадедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма, отстоявших независимость нашей огромной родины, отстоявших право людей на жизнь. Сегодня нашим священным долгом является защита правды о Великой Отечественной войне, борьба против любых попыток эту правду переиначить или исказить", - в свою очередь подчеркнул старший советник посольства РФ Дмитрий Петров.

На митинге также выступили ответственный секретарь Совета ветеранов войны и труда Таджикистана Эльмурод Турсунов, начальник отделения военно-гражданского взаимодействия 201-й военной базы Никита Куян, председатель местной организации соотечественников "Русская община", директор по экономике и персоналу Таджикской алюминиевой компании ("Талко") Павел Дик, руководитель мемориально-поисковой группы "Память-201" военный историк Гафур Шерматов и глава русского культурного центра "Созидание" Марина Дик.

Участники митинга почтили минутой молчания память советских воинов, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом, а также возложили цветы к мемориалу с танком Т-34. Кроме того, отличившихся в деле сохранения памяти об истории Великой Отечественной войны наградили медалями, грамотами и почетными знаками.

Перед зрителями выступили детские коллективы, исполнившие песни военных лет и музыкальную композицию о любви к родине. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, собравшиеся также могли попробовать кашу и чай, приготовленные в настоящей полевой кухне. В митинге принял участие оркестр 201-й военной базы.

О Курской битве

23 августа 1943 года освобождением Харькова завершилась Курская битва. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 140 км и заняли выгодное положение для перехода в общее наступление для освобождения Левобережной Украины и выхода на Днепр.

Курская битва - одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, включавшее в себя как оборонительные, так и наступательные операции Красной армии с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Считается самым крупным танковым сражением в истории. В нем участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Сражение проложило путь к советским наступательным действиям 1944-1945 гг.

Вклад Таджикистана в Победу

К настоящему времени в Таджикистане проживают 14 участников Великой Отечественной войны. Кроме того, в республике осталось около 120 тружеников тыла.

В годы войны из Таджикистана в Красную армию призвали более 300 тыс. человек, с фронта не вернулись свыше 90 тыс. жителей республики. По информации совета ветеранов войны и труда республики, 56 тыс. таджикистанцев за проявленную храбрость и боевые заслуги были награждены орденами и медалями СССР, 56 жителей республики стали Героями Советского Союза и 21 человек является полным кавалером ордена Славы.

Согласно официальным данным, в годы Великой Отечественной войны из районов Советского Союза, затронутых боевыми действиями, в Таджикистан эвакуировали около 100 тыс. человек. Кроме того, в этот период в республике действовали 29 военных госпиталей. Более 100 тыс. человек прошли там лечение и вернулись на фронт.