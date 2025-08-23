По результатам составят приоритетный список для капитального ремонта или расселения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты (порядка 15-20 групп) во главе с федеральными экспертами обследуют дома на Камчатке после землетрясения. По результатам будет определен приоритетный список для капитального ремонта или расселения, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства Камчатского края Тимофея Смирнова.

В регион прибыли сотрудники Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Строительство" - шесть человек с необходимыми инструментами и оборудованием.

"К концу недели [к ним] присоединятся еще квалифицированные специалисты, чья задача анализировать информацию и выдавать заключения. Также по результатам обследований подготовят документы для комиссий, которые будут принимать решения о признании здания аварийным, подлежащим реконструкции или ремонту. Планируется, что всего будет работать 15-20 групп под руководством федеральных экспертов", - приводятся слова Смирнова.

НИЦ "Строительство" занимается проведением экспертиз, разработкой нормативной документации и проведением исследований в области строительства.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.