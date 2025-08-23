В новой редакции федеральной целевой программы лишь актуализировали данные по наполнению существующих СИЗО

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы" изначально включала пункт о создании дополнительных мест в следственных изоляторах из-за их переполненности. Новая редакция программы не содержит нововведений на этот счет, следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее было опубликовано постановление, согласно которому ФЦП продлевается до 2035 года и излагается в новой редакции. Некоторые СМИ написал, что правительство России якобы постановило создать дополнительные места в СИЗО.

Однако соответствующий пункт был в ФЦП еще в 2018 году, в первой ее редакции. "Для приведения условий содержания подозреваемых и обвиняемых законодательством Российской Федерации и международными стандартами необходимо осуществить в целом по стране строительство 11 новых следственных изоляторов на 11,23 тыс. мест, 14 новых режимных корпусов на 3,42 тыс. мест, реконструкцию 4 режимных корпусов на 0,425 тыс. мест, строительство реконструкцию 118 объектов вспомогательного назначения в следственных изоляторах", - гласит он.

В новой редакции не меняются ни количество требующихся мест в изоляторах, ни иные формулировки. Лишь актуализированы данные по наполнению существующих СИЗО.

Отмечается, что нередко нарушаются нормативы площади в камерах для подозреваемых и обвиняемых - она должна составлять четыре кв. м. на человека. В некоторых регионах "численность подозреваемых и обвиняемых превышала лимит наполнения следственных изоляторов", из-за этого и требуется создавать дополнительные места.

Власти систематически решают проблему. Директор ФСИН России Аркадий Гостев сообщал, что только за 2023 год число переполненных следственных изоляторов снизилось более чем на 52%. Однако некоторые СИЗО пока остаются переполненными.