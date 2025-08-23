Марк Бернс также опубликовал фотографию в аэропорту

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Личный духовный наставник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс сообщил о предстоящем визите на Украину.

"Покидаю Южную Корею и направляюсь на Украину", - написал он на своей странице в Х, опубликовав фотографию в аэропорту.

Марк Бернс - американский пастор-евангелист, известен своей активной поддержкой Трампа. В 2016 году журнал Time назвал Бернса "главным пастором" президента США, отметив его значительное влияние на первую президентскую кампанию американского лидера.