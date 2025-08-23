Одно из зданий "умного квартала" в Перми построят в форме локомотива

Территория учитывает культурный и архитектурный код

ПЕРМЬ, 23 августа. /ТАСС/. Одно из зданий "умного квартала" в Перми будет построено в виде локомотива. Об этом рассказала главный архитектор Пермского края Елена Ермолина в ходе публичной встречи с дизайнером Артемием Лебедевым в рамках пермского форума развития "Города будущего".

"На ДКЖ (микрорайон Перми - ТАСС) у нас здание [будет построено] в виде локомотива. Территория учитывает культурный, архитектурный код. Этот локомотив - это айдентика места", - рассказала Ермолина.

Самый большой цифровой жилой микрорайон в России появится в Перми возле Дома культуры железнодорожников (ДКЖ) к 2033 году. Соглашение об этом в 2024 году подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, гендиректор компании-застройщика "Кортрос" Станислав Киселев и председатель совета директоров IT-компании "Юникорн" Алексей Южаков. Предполагается создать в столице Прикамья крупнейший в стране квартал единой цифровой среды с объектами социальной, жилой и коммерческой недвижимости. На территории для реновации площадью 25,3 га будет построено более 200 тыс. кв. м жилой недвижимости, первая в регионе "умная школа" на 1 400 мест и "умный детский сад" на 200 воспитанников. Разработкой стандартов для "умной школы" и "умного детского сада" занимается компания "Юникорн".

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Пермского края, центр компетенций "Умный город" и "Лаборатория цифровой трансформации". Форум проводится в рамках нацпроектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".

