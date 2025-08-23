В Курске на месте Объединенного мемориала жертвам фашизма заложили камень

Дата закладки мемориала совпала с днем разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве Великой Отечественной войны, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

КУРСК, 23 августа. /ТАСС/. Памятный камень заложили на месте будущего Объединенного мемориала жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века в Соловьиной роще Курска в субботу. Также там был установлен поклонный крест, участники мероприятия возложили цветы, передает корреспондент ТАСС.

Идею создания мемориала врио губернатора Курской области Александр Хинштейн озвучил президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Курск, глава государства инициативу поддержал. Мемориал создают на месте массовых казней советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Поддержку оказывает Российское военно-историческое общества (РВИО). В пятницу здесь были захоронены останки более 260 человек, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны и впоследствии найденных поисковиками, а также два жителя Суджанского района, погибших в результате вторжения Вооруженных сил Украины.

© Егор Горожанкин/ ТАСС

"Мы считаем это очень и очень важным, потому что так же, как и восемь с лишним десятилетий назад, сегодня мирные жители Курской области вновь стали жертвами фашизма, нацизма современного. И в годы Великой Отечественной войны на территории Курска происходили массовые казни мирных граждан, советских военнопленных, женщин, детей, стариков. <...> И сегодня, когда нацизм вновь поднял голову, когда жители Курской области вновь столкнулись с его, нацизма, звериным оскалом, когда наши мирные жители приграничья, к сожалению, на себе узнали, что такое фашизм, мы считаем очень важным создание такого мемориала и сохранение памяти, памяти как прививки от исторического беспамятства", - сказал журналистам Хинштейн.

Он также отметил, что дата закладки мемориала была определена ко дню разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве Великой Отечественной войны. "Мы неслучайно определили дату закладки будущего мемориала - 23 августа, день разгрома врага в Курской битве. Это день воинской славы, это день, когда мы вспоминаем и о наших погибших, о наших замученных", - сообщил Хинштейн.

Как сообщил журналистам заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, мемориал создадут с учетом мнения жителей региона: будет проведен конкурс, результаты вынесут на обсуждение граждан, к созданию привлекут лучших художников, скульпторов, архитекторов. "Это должен быть памятник, который посвящен благодарной памяти невинно убиенных. <...> Мы будем стараться, чтобы этот мемориал был очередным таким святым местом для курян, и для всех тех, кто сюда приедет", - отметил Овсиенко.